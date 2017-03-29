Четыре очка Овечкина принесли победу «Вашингтону» в матче с «Миннесотой»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на домашнем
льду в овертайме уступила «Вашингтону» со счетом 4:5.
В составе победителей хет-трик оформил Александр Овечкин и дубль – Ти Джей Оши, а у хозяев льда шайбы забросили Джейсон Поминвилль, Мартин Ганзал, Джеред Спаржон и Эрик Стаал.
Видео дня: Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Миннесоты»
Российский форвард гостевой команды Александр Овечкин провел
на льду 16 минут 15 секунд и помимо хет-трика отдал результативную передачу и
был признан первой звездой встречи.
«Вашингтон» со 108-ю очками занимает первое место в
Восточной конференции, а «Миннесота» расположилась на второй строчке на Западе,
имея в активе 96 баллов.
В следующем матче «Кэпиталз» 30 марта на выезде сыграет с «Колорадо»,
а «Уайлд» на следующий день сыграет с «Оттавой».
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Матч
Место и дата
29 марта 03:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция