Четыре очка Овечкина принесли победу «Вашингтону» в матче с «Миннесотой»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на домашнем льду в овертайме уступила «Вашингтону» со счетом 4:5.

В составе победителей хет-трик оформил Александр Овечкин и дубль – Ти Джей Оши, а у хозяев льда шайбы забросили Джейсон Поминвилль, Мартин Ганзал, Джеред Спаржон и Эрик Стаал.

Видео дня: Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Миннесоты»

Российский форвард гостевой команды Александр Овечкин провел на льду 16 минут 15 секунд и помимо хет-трика отдал результативную передачу и был признан первой звездой встречи.

«Вашингтон» со 108-ю очками занимает первое место в Восточной конференции, а «Миннесота» расположилась на второй строчке на Западе, имея в активе 96 баллов.

В следующем матче «Кэпиталз» 30 марта на выезде сыграет с «Колорадо», а «Уайлд» на следующий день сыграет с «Оттавой».

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