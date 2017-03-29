«Локомотив» – СКА. Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)
В четвертом матче
серии 1/2 финала Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет со СКА.
Встреча пройдет на «Арене-2000-Локомотив»
в Ярославле и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Советский спорт»
проведет текстовую трансляцию этого матча.
Напомним, счет в серии составляет 3-0 в пользу команды Олега Знарка. В предыдущих трех матчах СКА одерживал победу со счетом 5:4 ОТ, 4:1, 2:1 ОТ.
Матч
Место и дата
29 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически