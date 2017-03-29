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«Локомотив» – СКА. Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четвертом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет со СКА.

Встреча пройдет на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

Напомним, счет в серии составляет 3-0 в пользу команды Олега Знарка. В предыдущих трех матчах СКА одерживал победу со счетом 5:4 ОТ, 4:1, 2:1 ОТ.

Матч

Локомотив - СКА

Место и дата

29 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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