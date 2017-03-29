Сборная США сыграла вничью с командой Панамы

В матче четвертого тура квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная Панамы сыграла вничью с командой США (1:1).

У хозяев поля отличился Габриэль Гомес, а у гостей – Клинт Дэмпси.

Панамцы с пятью очками занимают третье место в турнирной таблице, а американцы расположились строчкой ниже, имея в активе четыре балла.

В следующем туре США 8 июня примет сборную Тринидат и Тобаго, а Панама в этот же день на выезде сыграет с командой Коста-Рики.

ЧМ-2018.Квалификация

КОНКАКАФ

4-й тур