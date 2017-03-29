Сборная США сыграла вничью с командой Панамы
В матче четвертого
тура квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная Панамы сыграла вничью с
командой США (1:1).
У хозяев поля
отличился Габриэль Гомес, а у гостей – Клинт Дэмпси.
Панамцы с пятью
очками занимают третье место в турнирной таблице, а американцы расположились
строчкой ниже, имея в активе четыре балла.
В следующем туре США
8 июня примет сборную Тринидат и Тобаго, а Панама в этот же день на выезде
сыграет с командой Коста-Рики.
ЧМ-2018.Квалификация
КОНКАКАФ
4-й тур
Матч
Место и дата
29 марта 05:05, , Онлайн-трансляция
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