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Сборная США сыграла вничью с командой Панамы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче четвертого тура квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная Панамы сыграла вничью с командой США (1:1).

У хозяев поля отличился Габриэль Гомес, а у гостей – Клинт Дэмпси.

Панамцы с пятью очками занимают третье место в турнирной таблице, а американцы расположились строчкой ниже, имея в активе четыре балла.

В следующем туре США 8 июня примет сборную Тринидат и Тобаго, а Панама в этот же день на выезде сыграет с командой Коста-Рики.

ЧМ-2018.Квалификация
КОНКАКАФ
4-й тур

Матч

Панама - США

Место и дата

29 марта 05:05, , Онлайн-трансляция

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