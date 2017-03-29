Ничья России и Бельгии, хет-трик Овечкина и 41 сэйв Бобровского в НХЛ. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.

1. Футболисты сборной России в рамках контрольной встречи сыграли вничью со сборной Бельгии.

2. В параллельных товарищеских матчах сборная Италии обыграла команду Голландии, Щвеция победила Португалию, а испанцы взяли верх в матче с французами.

3. В матче 14-го тура южноамериканской квалификации ЧМ-2018 сборная Аргентины неожиданно «всухую» уступила аутсайдеру турнира, команде Боливии.

4. Хамес Родригес и Хуан Куадрадо принесли победу Колумбии в матче с Эквадором.

5. А вот гол экс-форварда «Зенита» и «Рубина» Саломона Рондона не спас Венесуэлу от поражения в матче со сборной Чили.

6. Бразильская сборная без труда разгромила Парагвай, а команда США не смогла обыграть Панаму.

7. В ночь со вторника на среду в НХЛ состоялось 11 матчей, в которых российские хоккеисты набрали семь очков, а в НБА прошло восемь игр.

8. Четыре очка Александра Овечкина принесли выездную победу «Вашингтону» над «Миннесотой».

9. «Коламбус» переиграл «Баффало», российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Боборовский отразил 41 из 42 бросков по своим воротам.

10. Шайба Александра Радулова и передача Андрея Маркова помогли «Монреалю» победить «Даллас».

Видео дня: Александр Овечкин оформил свой 17-й хет-трик в НХЛ

Цитата дня: «Тренер-вратарь не может возглавлять сборную», - Андрей Канчельскис.

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