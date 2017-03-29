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Сборная Бразилии вышла на чемпионат мира-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Бразилии по футболу гарантировала себе участие в чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России. 

Сегодня в матче 14-го тура южноамериканской квалификации ЧМ-2018 бразильцы разгромили команду Парагвая со счетом 3:0.

В составе победителей мячи забили Филиппе Коутиньо, Неймар И Марсело.

Стоит отметить, что Неймар на 53-й минуте не реализовал пенальти.

Бразилия с 33 очками возглавляет турнирную таблицу, а парагвайцы расположились на седьмой строчке, имея в активе 18 очков.

В 14 турах пятикратные чемпионы мира одержали 10 побед и потерпели всего одно поражение, набрав 33 очка.

За 4 тура до конца оставшиеся три места, гарантирующие попадание на ЧМ-2018 от Южной Америки, занимают Колумбия, Уругвай и Чили.

Аргентине, идущей на 5-м месте, придется играть стыковые матчи с представителем Океании (если турнирные расклады не изменятся).

Матч

Бразилия - Парагвай - 3:0 (1:0)

Голы

Коутиньо 34 (1:0). Неймар 64 (2:0). Марсело 86 (3:0).

Незабитые пенальти

Неймар (Бразилия), 50

Место и дата

29 марта 03:45, , Текстовая трансляция

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