«Эдмонтон» поборется за Кубок Стэнли, «Детройт» не вышел в плей-офф впервые с 1990 года
Хоккеисты «Детройт Ред Уингз» впервые за последние 26 лет не пробились в розыгрыш Кубка Стэнли.
«Детройт» лишился шансов на выход в плей-офф за полторы недели до окончания регулярного чемпионата НХЛ.
«Красные крылья» выходили в плей-офф на протяжении 25 сезонов подряд и четырежды за это время выиграли Кубок Стэнли (1997, 1998, 2002, 2008).
«Детройт» лишился возможности побить рекорд НХЛ, принадлежащий «Бостону», который в 1968 – 1996 годах выходил в плей-офф 29 раз подряд.
В то же время, сегодняшняя победа над «Лос-Анджелесом» (2:1) позволила квалифицироваться в кубковую восьмерку на Западе Эдмонтону.
Таким образом, «Ойлерс» сыграют в плей-офф впервые с 2006 года.
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