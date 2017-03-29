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Тони Белью: Перед боем с Хэем я написал завещание

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Почетный чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC британец Тони Белью рассказал об обстоятельствах составления своего завещания.

- Люди попадают в очень страшные ситуации, и то, что случилось с некоторыми бойцами в последнее время, меня напугало. Люди об этом не знают, но я написал завещание перед боем с Хэем.

Я сделал это впервые в карьере. За две недели до выхода на ринг оставил все имущество своей жене на случай, если со мной что-то случится, потому что знал, что этот парень способен серьезно мне навредить. Не поймите меня неправильно, я знал, что могу навредить ему в той же степени. Мне пришлось пойти на этот шаг после всего, что он наговорил, - рассказал Белью.

Напомним, 4 марта Белью победил Хэя техническим нокаутом в 11-м раунде. Этому способствовала травма ахилла, которую Дэвид получил на экваторе боя. 

Накануне Всемирный боксерский совет признал Тони Белью почетным чемпионом мира в первом тяжелом весе. А вакантный титул 1 апреля разыграют немец Марко Хук и боец из Латвии Майрис Бриедис.

Ранее Белью заявлял о том, что в конце текущего года он завершит спортивную карьеру.

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