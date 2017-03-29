46-летняя Кимико Дате вернется в WTA-тура
Японская теннисистка Кимико Дате готова возобновить спортивную карьеру.
Дате вернется на корт после двух операций на колене, перенесенных в прошлом году. В апреле Кимико проведет выставочный матч против Нао Хибино, а в мае вернется в профессиональный теннис на турнире ITF, который пройдет в японском Гифу.
Kimiko Date-Krumm is back!— WTA Scores (@Scores_WTA) 27 марта 2017 г.
46-yo Japanese will play an exo match with Nao Hibino in April before her return to the tour at ITF Gifu in May! pic.twitter.com/j7U2g9YG02
За карьеру Дате выиграла 8 турниров WTA. В 1995 году она была четвертой ракеткой мира. Японка доходила до стадии полуфинала на трех турнирах «Большого шлема».
В данный момент она занимает 658-ю строчку мирового рейтинга.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически