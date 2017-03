46-летняя Кимико Дате вернется в WTA-тура

Японская теннисистка Кимико Дате готова возобновить спортивную карьеру.

Дате вернется на корт после двух операций на колене, перенесенных в прошлом году. В апреле Кимико проведет выставочный матч против Нао Хибино, а в мае вернется в профессиональный теннис на турнире ITF, который пройдет в японском Гифу.

Kimiko Date-Krumm is back!



46-yo Japanese will play an exo match with Nao Hibino in April before her return to the tour at ITF Gifu in May! pic.twitter.com/j7U2g9YG02