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Диего Марадона: Я не имею никакого отношения к дисквалификации Месси

Источник:  OleКомментарии

Легендарный аргентинский футболист Диаго Марадона завершил всех в своей непричастности к наложению дисциплинарных санкций на Лионеля Месси. 

-  Не собираюсь сидеть сложа руки и выслушивать подобные обвинения. Я не имею ничего общего с санкциями против Месси. Совсем наоборот.

Я очень хочу, чтобы сборная Аргентины вышла на чемпионат мира и продолжала побеждать, – заявил Марадона.

Ранее журналист Гонса Ступенего сообщил в своем твиттере, что Диего Марадона повлиял на решение ФИФА дисквалифицировать капитана сборной Аргентины на 4 матча.

Напомним, ФИФА объявила о наказании Месси за то, что он во время игры со сборной Чили (1:0) оскорбил ассистента главного судьи. Лионель также был оштрафован на 9350 евро.

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