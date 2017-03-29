Диего Марадона: Я не имею никакого отношения к дисквалификации Месси

Легендарный аргентинский футболист Диаго Марадона завершил всех в своей непричастности к наложению дисциплинарных санкций на Лионеля Месси.

- Не собираюсь сидеть сложа руки и выслушивать подобные обвинения. Я не имею ничего общего с санкциями против Месси. Совсем наоборот.



Я очень хочу, чтобы сборная Аргентины вышла на чемпионат мира и продолжала побеждать, – заявил Марадона.

Ранее журналист Гонса Ступенего сообщил в своем твиттере, что Диего Марадона повлиял на решение ФИФА дисквалифицировать капитана сборной Аргентины на 4 матча.

Hablé con hijo de un Argentino que labura en #FIFA y me confirma que el despreciable envidioso de Maradona, presionó para sancionar a Messi — Gonza Stupenengo (@GonzaStp) 28 марта 2017 г.

Напомним, ФИФА объявила о наказании Месси за то, что он во время игры со сборной Чили (1:0) оскорбил ассистента главного судьи. Лионель также был оштрафован на 9350 евро.