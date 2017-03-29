Дидье Дешам: Видеоповторы немного изменят футбол, но все будут в равных условиях. Это лишь эволюция игры

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о решениях арбитра в товарищеском матче с командой Испании (0:2), по ходу которого несколько раз была использована помощь видеоассистента судьи.

- Если в этой системе все прозрачно и честно, почему нет? Да, видеоповторы немного изменят футбол.

Сегодня решения были не в нашу пользу, но в дальнейшем все будут в равных условиях. Да, с повторами футбол будет немного другим, но это эволюция игры, все закономерно. И всем будет нужно к этому привыкнуть, – заявил Дешам.

Напомним, система видеоповторов в футболе уже применялась по ходу клубного чемпионата мира-2017.



