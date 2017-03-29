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Дидье Дешам: Видеоповторы немного изменят футбол, но все будут в равных условиях. Это лишь эволюция игры

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о решениях арбитра в товарищеском матче с командой Испании (0:2), по ходу которого несколько раз была использована помощь видеоассистента судьи.

- Если в этой системе все прозрачно и честно, почему нет? Да, видеоповторы немного изменят футбол.

Сегодня решения были не в нашу пользу, но в дальнейшем все будут в равных условиях. Да, с повторами футбол будет немного другим, но это эволюция игры, все закономерно. И всем будет нужно к этому привыкнуть, – заявил Дешам.

Напомним, система видеоповторов в футболе уже применялась по ходу клубного чемпионата мира-2017. 

Матч

Франция - Испания - 0:2 (0:0)

Голы

Силва 69 (0:1 - пен.). Деулофеу 78 (0:2).

Состав

Франция: Льорис, Умтити, Косьельни, Жалле, Курзава, Канте, Рабьо (Бакайоко, 46), Толиссо (Лемар, 82), Гризманн, Мбаппе (Жиру, 64), Гамейро (Дембеле, 81)

Испания: де Хеа, Карвахаль, Альба (Начо, 85), Рамос, Пике, Иньеста (Алькантара, 53), Коке (Эррера, 74), Бускетс, Иско (Силва, 52), Педро (Деулофеу, 68), Мората (Аспас, 84)

Предупреждения:

Рабьо, 20; Жалле, 56 - нет

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

28 марта 22:00, , Текстовая трансляция


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