Дидье Дешам: Видеоповторы немного изменят футбол, но все будут в равных условиях. Это лишь эволюция игры
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о решениях арбитра в товарищеском матче с командой Испании (0:2), по ходу которого несколько раз была использована помощь видеоассистента судьи.
- Если в этой системе все прозрачно и честно, почему нет? Да, видеоповторы немного изменят футбол.
Сегодня решения были не в нашу пользу, но в дальнейшем все будут в равных условиях. Да, с повторами футбол будет немного другим, но это эволюция игры, все закономерно. И всем будет нужно к этому привыкнуть, – заявил Дешам.
Напомним, система видеоповторов в футболе уже применялась по ходу клубного чемпионата мира-2017.
Матч
Голы
Силва 69 (0:1 - пен.). Деулофеу 78 (0:2).
Состав
Франция: Льорис, Умтити, Косьельни, Жалле, Курзава, Канте, Рабьо (Бакайоко, 46), Толиссо (Лемар, 82), Гризманн, Мбаппе (Жиру, 64), Гамейро (Дембеле, 81)
Испания: де Хеа, Карвахаль, Альба (Начо, 85), Рамос, Пике, Иньеста (Алькантара, 53), Коке (Эррера, 74), Бускетс, Иско (Силва, 52), Педро (Деулофеу, 68), Мората (Аспас, 84)
Предупреждения:
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
28 марта 22:00, , Текстовая трансляция