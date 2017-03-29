Алексис Санчес: На родине мы ходили в тюрьму, чтобы поиграть в футбол, и я стоял на воротах
Нападающий сборной Чили Алексис Санчес поделился воспоминаниями о начальном этапе своей спортивной карьеры.
- С ранних лет я мечтал стать футболистом. Я любил побеждать и добиваться
максимальных результатов в игре. Старался не пропускать ни одного
соревнования. Сначала я был вратарем, но потом тренер переквалифицировал меня в форварды.
Мне приходилось играть на улице, а также мы ходили в местную тюрьму, чтобы поиграть в футбол. Мы играли там на очень грязном поле, и я стоял на воротах, - рассказал Санчес.
Напомним, британские СМИ уже не раз сообщали о том, что Алексис Санчес может покинуть «Арсенал» в летнее трансферное окно. На 28-летнего футболиста претендуют «ПСЖ», «Бавария» и «Ювентус».
В составе сборной Чили Санчес дважды выигрывал Кубок Америки.