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Алексис Санчес: На родине мы ходили в тюрьму, чтобы поиграть в футбол, и я стоял на воротах

Источник:  ФК «Арсенал» (Лондон)Комментарии

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес поделился воспоминаниями о начальном этапе своей спортивной карьеры. 

- С ранних лет я мечтал стать футболистом. Я любил побеждать и добиваться максимальных результатов в игре. Старался не пропускать ни одного соревнования. Сначала я был вратарем, но потом тренер переквалифицировал меня в форварды.

Мне приходилось играть на улице, а также мы ходили в местную тюрьму, чтобы поиграть в футбол. Мы играли там на очень грязном поле, и я стоял на воротах, - рассказал Санчес.

Напомним, британские СМИ уже не раз сообщали о том, что Алексис Санчес может покинуть «Арсенал» в летнее трансферное окно. На 28-летнего футболиста претендуют «ПСЖ», «Бавария» и «Ювентус».

В составе сборной Чили Санчес дважды выигрывал Кубок Америки. 


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