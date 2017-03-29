Овечкин - первая звезда игрового дня в НХЛ
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
Напомним, Овечкин оформил хет-трик и сделал одну результативную передачу в матче победном против «Миннесоты» (5:4 ОТ).
Второй звездой дня признан вратарь «Эдмонтона» Кэм Талбо, отразивший 34 броска из 35 во встрече с «Лос- Анджелесом» (2:1). Его команда досрочно вышла в плей-офф.
Третьей звездой назван нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, забросивший шайбу в матче против «Флориды» (3:2).
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