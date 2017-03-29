Юрлова и Слепов стали победителями супермикста на чемпионате России
Команда
Санкт-Петербурга в составе Екатерины Юрловой и Алексея Слепова выиграли
супермикст на чемпионате России в Увате.
Юрлова и Слепов воспользовались пятью дополнительными патронами и на 26,7 секунды опередили представителей Ямало-Ненецкого автономного округа Ларису Куклину и Рустама Каюмова.
Третье место заняла вторая команда Тюменской области, за которую выступали Ольга Шестерикова и Евгений Идинов.
Уват
Чемпионат России
Супермикст
1. Санкт-Петербург
(Екатерина Юрлова, Алексей Слепов) – 45.10,8 (0+5)
2. Ямало-Ненецкий
автономный округ (Лариса Куклина, Рустам Каюмов) – +26,7 (0+7)
3. Тюменская область –
2 (Ольга Шестерикова, Евгений Идинов) – +33,2 (0+7)
Программа чемпионата России завершится в среду смешанной эстафете.
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