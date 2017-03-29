Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бразилия3 : 0Парагвай
Хоккей  Локомотив- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрлова и Слепов стали победителями супермикста на чемпионате России

Комментарии

Команда Санкт-Петербурга в составе Екатерины Юрловой и Алексея Слепова выиграли супермикст на чемпионате России в Увате.

Юрлова и Слепов воспользовались пятью дополнительными патронами и на 26,7 секунды опередили представителей Ямало-Ненецкого автономного округа Ларису Куклину и Рустама Каюмова.

Третье место заняла вторая команда Тюменской области, за которую выступали Ольга Шестерикова и Евгений Идинов.

Уват

Чемпионат России

Супермикст

1. Санкт-Петербург (Екатерина Юрлова, Алексей Слепов) – 45.10,8 (0+5)

2. Ямало-Ненецкий автономный округ (Лариса Куклина, Рустам Каюмов) – +26,7 (0+7)

3. Тюменская область – 2 (Ольга Шестерикова, Евгений Идинов) – +33,2 (0+7)

Программа чемпионата России завершится в среду смешанной эстафете.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Екатерина Юрлова: Очень рада стрельбе: удалось справиться на всех рубежахРоссийская биатлонистка Екатерина Юрлова оценила свое выступление в супермиксте на чемпионате России в Увате. Вместе с Алексеем Слеповым в составе команды Санкт-Петербурга Юрлова выиграла золото.Алексей Слепов: Хочу извиниться перед Катей за то, что первую часть эстафеты немного напортачилРоссийский биатлонист Алексей Слепов подвел итоги супермикста на чемпионате России в Увате. Вместе с Екатериной Юрловой в составе команды Санкт-Петербурга Слепов занял первое место.Алексей Слепов: Медаль чемпионата России можно взять и с десятью промахамиПобедитель индивидуальной гонки на чемпионате России Алексей Слепов рассказал о своих проблемах со стрельбой.Слепов одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате РоссииБиатлонист Алексей Слепов, выступающий за Санкт-Петербург и Владимирскую область, выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по биатлону в Увате.Ирина Услугина: Поменяла технику стрельбы, и это мне помоглоТюменская биатлонистка Ирина Услугина прокомментировала свою победу в индивидуальной гонке на чемпионате России в Увате.Услугина выиграла индивидуальную гонку на чемпионате РоссииТюменская биатлонистка Ирина Услугина выиграла золото в индивидуальной гонке на чемпионате России в Увате.Услугина стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате РоссииБиатлонистка Ирина Услугина, представляющая Тюменскую область, заняла первое место в индивидуальной гонке на чемпионате России, который проходит в Увате.Евгений Гараничев: Тюменская земля дает мне энергию и поддержкуТюменский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал свою победу в гонке преследования на чемпионате России.Гараничев – чемпион России в гонке преследованияТюменский биатлонист Евгений Гараничев стал чемпионом России в гонке преследования, не допустив ни одного промаха на четырех рубежах.Ирина Услугина: Надеюсь, в других гонках смогу оказать конкуренцию МироновойБронзовый призёр чемпионата России в гонке преследования Ирина Услугина прокомментировала свое выступление в гонке.Анастасия Загоруйко: Миронова сейчас сильнее, это стоит признатьТюменская биатлонистка Анастасия Загоруйко, занявшая второе место на чемпионате России в Увате, прокомментировала свое соперничество с победительницей Светланой Мироновой.Светлана Миронова: Три промаха на «стойке» у меня часто бывают, все же «лежка» у меня получается лучшеЧемпионка России в гонке преследования Светлана Миронова рассказала, почему допустила пять промахов.Миронова выиграла гонку преследования на чемпионате РоссииПредставительница Свердловской области Светлана Миронова стала победительницей гонки преследования на чемпионате России по биатлону, который проходит в Увате.Слепов стал чемпионом России в спринте, Гараничев - третийАлексей Слепов выиграл спринтерскую гонку в рамках чемпионата России по биатлону.Светлана Миронова: После Кореи мне удалось полностью восстановитьсяРоссийская биатлонистка Светлана Миронова подвела итоги спринтерской гонки на чемпионате России в Увате, которую она завершила на первом месте.Еще одна дочь Анфисы Резцовой выиграла чемпионат РоссииКристина Резцова, дочь двукратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, заняла первое место в спринтерской гонке на чемпионате России по биатлону, сообщает «Лента.ру».Александр Кравцов: Решение по Глазыриной будет вынесено после консультации с IBUПрезидент Союза биатлонистов России Александр Кравцов прокомментировал информацию о возможном участии Екатерины Глазыриной в предстоящем чемпионате страны.Глазырина готовится выступить на чемпионате России, несмотря на отстранение от соревнованийРоссийская биатлонистка Екатерина Глазырина, временно отстраненная IBU от соревнований, готовится выступить на чемпионате России.Волков и Шестерикова заняли четвертое место в супермиксте на Кубке IBUРоссийские биатлонисты Ольга Шестерикова и Алексей Волков заняли четвертое место в супермиксте на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя.Логинов выиграл гонку преследования на Кубке IBU в КонтиолахтиРоссиянин Александр Логинов победил в гонке преследования на седьмом этапе Кубка IBU в финском Контиолахти.
Футбол
Алексис Санчес: На родине мы ходили в тюрьму, чтобы поиграть в футбол, и я стоял на воротах
Футбол
Дидье Дешам: Видеоповторы немного изменят футбол, но все будут в равных условиях. Это лишь эволюция игры
Футбол
Диего Марадона: Я не имею никакого отношения к дисквалификации Месси
Теннис
46-летняя Кимико Дате вернется в WTA-тура
все новости
Екатерина Юрлова
Екатерина Юрловавсе новости
Алексей Слепов
Алексей Слеповвсе новости
Ольга Шестерикова
Ольга Шестериковавсе новости
Чемпионат России по биатлону
Чемпионат России по биатлону