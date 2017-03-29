Мария Шарапова: В прошлом году я задумывалась о завершении карьеры

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова готовится к возвращению на корт после дисквалификации.

- В прошлом году я задумывалась о завершении карьеры, когда почувствовала, что мое тело начало меня подводить. Сейчас я на том этапе карьеры, который ближе к концу, чем к началу, и хочется покинуть теннис на своих условиях.

Я абсолютно уверена, что возвращение будет тяжелым. Да, я усердно тренировалась последние четыре месяца, но тренировки никогда не сравнятся с настоящей игрой, - рассказала Шарапова.

Напомним, Мария Шарапова была дисквалифицирована на 15 месяцев за употребление мельдония.



Россиянка вернется на корт в конце апреля на турнире в немецком Штутгарте.

