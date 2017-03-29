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Алексей Слепов: Хочу извиниться перед Катей за то, что первую часть эстафеты немного напортачил

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Российский биатлонист Алексей Слепов подвел итоги супермикста на чемпионате России в Увате. Вместе с Екатериной Юрловой в составе команды Санкт-Петербурга Слепов занял первое место.

«Откуда-то берутся у меня силы. Наверное, от солнца. Энергия добавляется, и я ее всю выплескиваю. Хочу извиниться перед Катей за то, что первую часть эстафеты немного напортачил, но я могу это списать на отсутствие зарядки.

Не проснулся утром на зарядку и не очень стрелял, а потом размялся, и все пошло-поехало. Теперь медаль есть, можно и поесть», – приводит слова Слепова официальный сайт СБР.

Напомним, это золото стало для Слепова третьим на чемпионате России в Увате. Ранее он победил в спринте и индивидуальной гонке.

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