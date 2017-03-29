Екатерина Юрлова: Очень рада стрельбе: удалось справиться на всех рубежах

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова оценила свое выступление в супермиксте на чемпионате России в Увате. Вместе с Алексеем Слеповым в составе команды Санкт-Петербурга Юрлова выиграла золото.

«Сегодня я очень рада стрельбе, потому что удалось справиться на всех рубежах. Наверное, такой формат я сейчас могу держать. На дистанции длиннее меня функционально пока не хватает, а здесь удалось пробежать и справиться со стрельбой.

Было желание и раньше попробовать, но опасалась за стрельбу. Настроилась сегодня как на тренировочную гонку, старалась максимально быстро работать на рубеже, и это себя оправдало. Очень хорошо себя сегодня проявила Оля Шестерикова. Шла на трассе легко, расслаблено и быстро, а также неплохо стреляла. С ней было интересно соперничать», – приводит слова Юрловой официальный сайт СБР.

Напомним, Юрлова выиграла свою первую медаль на чемпионате России в Увате.