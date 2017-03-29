Франк де Бур отказался возглавить сборную Голландии
Бывший наставник «Аякса» и миланского «Интера» Франк де Бур не будет тренировать сборную Голландии.
Представитель Де Бура Гидо Альберс заявил, что решение 46-летнего специалиста отклонить предложение национальной федерации связано с его желанием продолжить работу на клубном уровне.
Напомним, в минувшее воскресенье с поста главного тренера сборной Голландии был уволен Данни Блинд.
Ранее сообщалось, что его преемником может стать Луи ван Гал или иностранный специалист.
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