Сегодня в Хельсинки стартует чемпионат мира по фигурному катанию.

Первыми выйдут на лед женщины. Все три российские фигуристки выступят в заключительной, седьмой, разминке в короткой программе.

Ее откроет действующая чемпионка мира Евгения Медведева, четвертой выйдет на лед Мария Сотскова, а завершит короткую программу Анна Погорилая.

Также в среду пройдет короткая программа у спортивных пар. Наталья Забияко и Александр Энберт будут закрывать четвертую разминку, а еще две пары – Ксения Столбова/Федор Климов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов – выступят в седьмой.

Напомним, чемпионат мира продлится с 29 марта по 1 апреля.