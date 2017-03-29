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Клаудио Раньери: Увольнение из «Лестера» стало для меня шоком

Источник:  Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди МарциоКомментарии

Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери по-прежнему находится под впечатлением от своей отставки. 

- Увольнение из «Лестера»? В первую очередь появилось, скорее, чувство удивления, нежели горечи.

Я со многим сталкивался в своей карьере, но с таким – еще никогда. Это был шок, пусть это и является частью футбола. Мое будущее? Английский телеканал Sky попросил меня побыть комментатором на игре 10 апреля, и до этого дня я не хотел бы ничего говорить, – заявил Раньери.

Напомним, Клаудио Раньери привел «Лестер» к победе в чемпионате Англии-2015/16, а в минувшем феврале был уволен. Его преемником стал Крэйг Шекспир, который ранее был ассистентом итальянского специалиста.


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