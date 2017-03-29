Папуа – Новая Гвинея переиграла Таити в отборе ЧМ-2018

Сборная Папуа – Новая Гвинея одержала победу над командой Таити (2:1) в матче группы B третьего раунда отбора чемпионата мира в зоне Океания. Игра проходила на стадионе Stade Pater в Пираэ.

Во втором тайме у гостей забили Патрик Айса и Рэймонд Гунемба. На третьей добавленной минуте один мяч отквитал Таухити Кек.

Сборная Таити осталась на первом месте в группе B, но уже провела все свои матчи. Тогда как Папуа – Новая Гвинея еще дважды сыграет с Соломоновыми островами.

Победитель группы сыграет со сборной Новой Зеландии, которая досрочно заняла первое место в группе A.

После чего лучшая команда зоны Океании сыграет со сборной, занявшей пятое место в южноамериканской группе.

Пираэ (Таити)

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Зона Океании

3-й раунд

Группа B

Таити – Папуа – Новая Гвинея – 1:2 (0:0)

Голы: Кек, 90 – Айса, 62. Гунемба, 74.

Турнирное положение: 1. Таити – 6 очков (4 матча). 2. Папуа – Новая Гвинея – 3 (2). 3. Соломоновы острова – 3 (2).