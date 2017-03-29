Виктор Леоненко: Россия и Украина - страны большие, а футболистов хороших мало

Советский и украинский футболист Виктор Леоненко поделился своим видением проблем игры в странах СНГ.

- На самом деле и у нас, и у вас на самом деле одно и то же — нет никакой разницы. Тот же менталитет. Страны большие, а хороших футболистов мало. Они есть, конечно, но не растут и ничего не выигрывают. Просто деньги зарабатывают. Всегда говорю, что нынешнему «поколению айфон» нужны жесткие тренеры, нужны диктаторы, только тогда что-то начнет получаться, - цитирует Леоненко «Собеседник».

Виктор Леоненко в 1992 - 1996 годах провел 14 матчей за сборную Украины и забил 6 мячей.

