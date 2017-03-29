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Алексей Обмочаев: Я многое переосмыслил, осознал, что совершал глупые и необдуманные поступки

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Либеро «Белогорья» Алексей Обмочаев рассказал о том, из-за чего возник перерыв в его карьере.

– Нахулиганил я, – сказал Обмочаев в интерьвью «БИЗНЕС Online». – Это было поведение слабого мужчины, не понимающего, что он делает.
– Но сейчас вы не стесняетесь в этом признаться.
– Я многое переосмыслил, осознал, что совершал глупые и необдуманные поступки. Я ошибся – какой смысл это отрицать? Сейчас все позади, и я двигаюсь дальше.

– В какой момент вы осознали, что карьера рушится?
– Честно скажу – в первое время не понимал, что творю. Даже когда «Динамо» разорвало контракт, никак не мог взять себя в руки и начать работать. Наверное, уже в июне понял, что это крах. Схватился за голову: что я натворил?

Напомним, Обмочаев перешел в «Белогорье» в конце декабря прошлого года.

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