Евгения Медведева: Женское катание по уровню сложности элементов уже догоняет мужское

Чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о том, в чем может усложнить свои программы.

– Илья Авербух в одном из интервью сказал: «Медведева может показывать еще больше». О чем он? В олимпийском сезоне мы увидим новые рекорды?

– Я сейчас не думаю об Олимпиаде – нужно сначала докатать этот сезон, – сказала Медведева в интервью официальному сайту «Матч ТВ». – Сделать все достойно. А Илья, наверное, имел в виду техническую составляющую. Я, например, еще не прыгаю «лутц с тулупом» в каскаде. Прыжки с двумя руками опять же пробовала только на тренировках, а хотелось бы и программах. Фигурное катание развивается очень стремительно. Женское по уровню сложности элементов уже догоняет мужское. Мужчины вообще выходят на какой-то нереальный уровень.

– Не боитесь конкуренции – того, что придут 15-летние девочки, как когда-то пришли вы, и переиграют вас?

– Так и должно быть. Так было со всеми поколениями. Для меня самое главное – продолжать работать. И понимать, что я делаю это хорошо. Фигурное катание приносит мне удовольствие всегда, даже в самые тяжелые моменты. Это вообще особый кайф – когда преодолеваешь себя.

Напомним, в среду в Хельсинки стартует чемпионат мира.