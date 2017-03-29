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Абель Санчес: Де ла Хойя ищет возможность сорвать бой Головкин - Альварес

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Абель Санчес сомневается в том, что его подопечный выйдет на ринг с мексиканцем Саулем Альваресом.  

- Существует много способов отказаться от поединка. Тебе даже не нужно говорить, что ты не хочешь драться – можно действовать по-другому. Все мы помним, как от боя ушел Крис Юбэнк-младший, а Оскар Де Ла Хойя уже готов использовать три или четыре возможности для соскока.

Я оставлю переговорные тонкости промоутеру Геннадия Тому Леффлеру и компании Golden Boy, а сам буду надеяться, что они все-таки договорятся. Они могут придумать сколько угодно оправданий, но факт в том, что Головкин готов выйти на ринг, а вот Альварес, по-видимому, нет, - заявил Санчес в интервью BaylorIC TV. 

Напомним, Геннадий Головкин в последнем бою победил по очкам американца Дэниела Джейкобса.

Сауль Альварес 6 мая сразится в Лас-Вегасе с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. 

Оскар де ла Хойя: Бой Головкина в июне – это проявление неуважения ко всем

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