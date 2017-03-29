Алексей Сорокин: Больших сложностей матч Россия - Бельгия не вызвал

читайте также

Ринат Билялетдинов: Главное сейчас не радоваться взахлеб. Ничья – уже хорошо Экс-тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением об игре сборной России с командой Бельгии (3:3).

Виктор Леоненко: Россия и Украина - страны большие, а футболистов хороших мало Советский и украинский футболист Виктор Леоненко поделился своим видением проблем игры в странах СНГ.

Андрей Талалаев: Все-таки мы можем играть в футбол, когда у команды есть разум Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от игры сборной России с командой Бельгии (3:3).

Ничья России и Бельгии, 17-й хет-трик Овечкина и 41 сэйв Бобровского в НХЛ. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.

Андрей Канчельскис: Тренер-вратарь не может возглавлять сборную Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис заявил, что Станислав Черчесов не должен тренировать россиян

Александр Ерохин: Нужно было реабилитироваться в глазах своих болельщиков Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал ничью с командой Бельгии (3:3) в товарищеском матче, который прошел в Сочи на стадионе «Фишт».

Роман Нойштедтер: Мы знаем, что умеем играть, сегодня это доказали Защитник сборной России Роман Нойштедтер прокомментировал ничью с командой Бельгии (3:3) в товарищеском матчей, который прошел в Сочи на стадионе «Фишт».

Аксель Витсель: Мы разочарованы результатом, но я счастлив вновь посетить Россию Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель прокомментировал ничью с Россией (3:3) в товарищеском матче, который прошел в Сочи на стадионе «Фишт».

Магомед Оздоев: Как показал результат, мы провели хорошую игру Полузащитник сборной России Магомед Оздоев прокомментировал ничью с Бельгией(3:3) в товарищеском матче, который состоялся в Сочи на стадионе «Фишт».

Денис Глушаков: С каждым сбором мы прогрессируем Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Бельгии. Напомним, что игра завершилась вничью.

Александр Бубнов: Сборная России совершенно не готова к Кубку конфедераций Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после товарищеского матча Россия – Бельгия. Напомним, что матч завершился вничью (3:3).

Никита Симонян: Сборная России должна играть так, как в последние 20 минут матча с Бельгией Известный советский футболист Никита Симонян, первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился впечатлениями после товарищеского матча Россия – Бельгия. Напомним, что игра завершилась вничью (3:3).

Станислав Черчесов: Продолжим пробовать разные сочетания Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча с Бельгией сказал, что команде помогла сравнять счет поддержка болельщиков

Никита Симонян: Думал, какого дьявола меня понесло делать этот первый удар Известный советский футболист Никита Симонян, первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился впечатлениями после товарищеского матча Россия – Бельгия. Напомним, что игра завершилась вничью (3:3).

Евгений Ловчев: Настоящих наглых мало - вот и нету вожаков Обозреватель «Советского Спорта» – о ничьей в товарищеском матче между сборными России и Бельгии (3:3).

Ринат Билялетдинов: Сыграй бельгийцы строже, счет остался бы в их пользу Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов призвал трезво оценивать результат матча сборной России против Бельгии (3:3).

Дмитрий Булыкин: Удивился тому, как бельгийцы провели концовку встречи Бывший форвард сборной России и бельгийского «Андерлехта» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от игры национальной команды в товарищеском матче против сборной Бельгии (3:3).

Станислав Черчесов: Дзагоев? У него мышечный спазм Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча с Бельгией сказал, что замененный в первом тайме Алан Дзагоев почувствовал мышечный спазм.

Андрей Талалаев: Бухаров мог оформить хет-трик, но забил только один Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев оценил игру Александра Бухарова в матче между сборными России и Бельгии (3:3).