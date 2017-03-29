Алексей Сорокин: Больших сложностей матч Россия - Бельгия не вызвал
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин доволен тем, как прошел вчерашний товарищеский матч на стадионе «Фишт» в Сочи.
- Для первого матча все прошло прекрасно, каких-то больших сложностей матч не вызвал, все службы отработали. Конечно, есть над чем еще работать, но это уже наша внутренняя операционная кухня. По первому впечатлению представителям ФИФА также все понравилось, но более глубоко можно будет проанализировать после совещания, - рассказал Сорокин.
Напомним, 28 марта в Сочи сборная России сыграла вничью с командой Бельгии.
Матч
Голы
Васин 3 (1:0). Миральяс 17 (1:1 - пен.). Бентеке 42 (1:2). Бентеке 45 (1:3). Миранчук 74 (2:3). Бухаров 90 (3:3).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Зобнин, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Комбаров, Дзагоев (Оздоев, 17, Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46)
Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 89), Фоке, Шадли (Карраско, 77), Дембеле (Азар Т., 84), Тьелеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку Р., 77)
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция