Александр Горшков: У нас нет медального плана на ЧМ. Мы же имеем дело с людьми, а не роботами
Президент Федерации
фигурного катания на коньках Александр Горшков рассказал об ожиданиях от
выступления российских фигуристов на чемпионате мира в Хельсинки.
«Задача как всегда одна – чтобы российские спортсмены
достойно выступили на чемпионате мира и хорошо исполнили свои программы. У
нас нет медального плана. Мы же имеем дело с живыми людьми, а не с
роботами, поэтому прогнозы – дело неблагодарное.
Все складывается из двух составляющих: сначала надо наработать определенный потенциал, а затем его реализовать. Чемпионат мира – именно то соревнование, где ребята будут показывать свою истинную силу. Надеюсь, нашим спортсменам по силам получить полное представительство на Игры-2018. Хотел бы пожелать всем нашим фигуристам удачи», – сказал Горшков в интервью «Известиям».
Напомним, чемпионат мира в Хельсинки стартует в среду. Сегодня пройдут короткие программы у женщин и спортивных пар.