Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бразилия3 : 0Парагвай
Хоккей  Локомотив- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Горшков: У нас нет медального плана на ЧМ. Мы же имеем дело с людьми, а не роботами

Источник:  «Известия»Комментарии

Президент Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков рассказал об ожиданиях от выступления российских фигуристов на чемпионате мира в Хельсинки.

«Задача как всегда одна – чтобы российские спортсмены достойно выступили на чемпионате мира и хорошо исполнили свои программы. У нас нет медального плана. Мы же имеем дело с живыми людьми, а не с роботами, поэтому прогнозы – дело неблагодарное.

Все складывается из двух составляющих: сначала надо наработать определенный потенциал, а затем его реализовать. Чемпионат мира – именно то соревнование, где ребята будут показывать свою истинную силу. Надеюсь, нашим спортсменам по силам получить полное представительство на Игры-2018. Хотел бы пожелать всем нашим фигуристам удачи», – сказал Горшков в интервью «Известиям».

Напомним, чемпионат мира в Хельсинки стартует в среду. Сегодня пройдут короткие программы у женщин и спортивных пар.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгения Медведева: Женское катание по уровню сложности элементов уже догоняет мужскоеЧемпионка мира Евгения Медведева рассказала о том, в чем может усложнить свои программы.В Хельсинки стартует чемпионат мираСегодня в Хельсинки стартует чемпионат мира по фигурному катанию.Илья Авербух: Можем рассчитывать на золото МедведевойИлья Авербух: Можем рассчитывать на золото Медведевой29 марта в Хельсинки стартует чемпионат мира по фигурному катанию.Александр Горшков: Главное, чтобы спортсмены на ЧМ реализовали свой потенциалПрезидент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, который пройдет в с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки.Медведева усложнила программу к чемпионату мираЧемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что усложнила программы перед мировым первенством в Хельсинки.Алексей Мишин: Четверной лутц или флип победит красоту на ЧМЗаслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию.Медведева, Сотскова и Погорилая вошли в состав сборной России на чемпионат мира в ХельсинкиСтал известен состав сборной России на чемпионат мира в Хельсинки, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев.Федор Климов: Наша цель - выиграть чемпионат мираОлимпийский чемпион 2014 года в Сочи в командных соревнованиях Федор Климов, выступающий в паре с Ксенией Столбой, рассказал, что планирует выиграть чемпионат мира в 2017 году.Елена Радионова: Не теряю надежды выступить на ЧМ в ХельсинкиРоссийская фигуристка Елена Радионова рассказала, что не теряет надежды попасть на чемпионат мира в Хельсинки (Финляндия).Липницкая пропустит финал Кубка РоссииРоссийская фигуристка Юлия Липницкая не сможет принять участие в финале Кубка России. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.Михаил Коляда: На чемпионате Европы и мира постараюсь превзойти свой прошлогодний результатЧемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда рассказал о своих планах на чемпионаты Европы и мира.Александр Горшков: У Плющенко есть шансы выступить на ОлимпиадеПрезидент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал отсутствие двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в расширенном списке сборной России на Олимпийские игры в Пхенчхане.Александр Горшков: Отменой чемпионата мира в Сочи создан неприятный прецедентПрезидент Федерации фигурного катания России, олимпийский чемпион Александр Горшков – о решении международной федерации по переносу чемпионата мира по бобслею и скелетону из России.Сотникова не выступит на чемпионате России и может пропустить весь сезонРоссийская фигуристка Аделина Сотникова, выступающая в одиночном катании, не примет участия в чемпионате России. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.День в истории. Александру Горшкову – 708 октября свой 70-й день рождения отмечает легендарный советский фигурист, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, ныне президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.Александр Горшков: Конкуренция с хоккеем - одна из проблем фигуристовПрезидент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил на пресс-конференции, что конкуренция с хоккеем за ледовое время на катках –одна из проблем развития фигурного катания.Виталий Смирнов: В состав комиссии по допингу включили Эрнста, Тарпищева, Попова, Жукова, УсмановаГлава независимой комиссии ОКР по вопросам допинга Виталий Смирнов сообщил о том, кто войдет в состав комиссии.Ирина Слуцкая: Когда пойму, что нужно идти дальше, пойду в ГосдумуПризер Олимпийских игр Ирина Слуцкая на встрече с участниками образовательного форума «Всмысле» рассказала о спортивной и политической карьере.Александр Горшков: Халявин, возможно, будет выступать за ИспаниюПрезидент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что организация ведет переговоры по поводу перехода Кирилла Халявина под флаг Испании, а обращений в федерацию по поводу будущего его нынешней партнерши Ксении Монько не поступало.Александр Горшков рад, что с Бобровой сняли дисквалификациюПрезидент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рад, что с фигуристки Екатерины Бобровой сняли дисквалификацию за употребление запрещенного вещества - мельдония.
Теннис
Мария Шарапова: В прошлом году я задумывалась о завершении карьеры
Биатлон
Юрлова и Слепов стали победителями супермикста на чемпионате России
Хоккей
Овечкин - первая звезда игрового дня в НХЛ
Футбол
Алексис Санчес: На родине мы ходили в тюрьму, чтобы поиграть в футбол, и я стоял на воротах
все новости
Александр Горшков
Александр Горшковвсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости