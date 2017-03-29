Александр Горшков: У нас нет медального плана на ЧМ. Мы же имеем дело с людьми, а не роботами

Президент Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков рассказал об ожиданиях от выступления российских фигуристов на чемпионате мира в Хельсинки.

«Задача как всегда одна – чтобы российские спортсмены достойно выступили на чемпионате мира и хорошо исполнили свои программы. У нас нет медального плана. Мы же имеем дело с живыми людьми, а не с роботами, поэтому прогнозы – дело неблагодарное.

Все складывается из двух составляющих: сначала надо наработать определенный потенциал, а затем его реализовать. Чемпионат мира – именно то соревнование, где ребята будут показывать свою истинную силу. Надеюсь, нашим спортсменам по силам получить полное представительство на Игры-2018. Хотел бы пожелать всем нашим фигуристам удачи», – сказал Горшков в интервью «Известиям».

Напомним, чемпионат мира в Хельсинки стартует в среду. Сегодня пройдут короткие программы у женщин и спортивных пар.