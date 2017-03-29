Валерий Кечинов: Игра сборной России оставила двоякое впечатление

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал игру сборной России во вчерашнем матче с бельгийцами.

- Игра оставила двоякое впечатление. В первом тайме было видно, что бельгийцы на голову сильнее, контролировали мяч и даже при том, что в начале игры пропустили, все равно было видно, что команда хочет добиваться результата. То, что они забили три гола – закономерно. Но с другой стороны, можно выразить нашим ребятам уважение, что они не опустили руки, - рассказал Кечинов.

Напомним, матч на стадионе «Фишт» завершился ничью (3:3). Россияне ушли от поражения в компенсированное время.