Валерий Кечинов: Игра сборной России оставила двоякое впечатление
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал игру сборной России во вчерашнем матче с бельгийцами.
- Игра оставила двоякое впечатление. В первом тайме было видно, что бельгийцы на голову сильнее, контролировали мяч и даже при том, что в начале игры пропустили, все равно было видно, что команда хочет добиваться результата. То, что они забили три гола – закономерно. Но с другой стороны, можно выразить нашим ребятам уважение, что они не опустили руки, - рассказал Кечинов.
Напомним, матч на стадионе «Фишт» завершился ничью (3:3). Россияне ушли от поражения в компенсированное время.
Матч
Голы
Васин 3 (1:0). Миральяс 17 (1:1 - пен.). Бентеке 42 (1:2). Бентеке 45 (1:3). Миранчук 74 (2:3). Бухаров 90 (3:3).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Зобнин, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Комбаров, Дзагоев (Оздоев, 17, Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46)
Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 89), Фоке, Шадли (Карраско, 77), Дембеле (Азар Т., 84), Тьелеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку Р., 77)
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция