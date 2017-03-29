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Валерий Кечинов: Игра сборной России оставила двоякое впечатление

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал игру сборной России во вчерашнем матче с бельгийцами.

- Игра оставила двоякое впечатление. В первом тайме было видно, что бельгийцы на голову сильнее, контролировали мяч и даже при том, что в начале игры пропустили, все равно было видно, что команда хочет добиваться результата. То, что они забили три гола – закономерно. Но с другой стороны, можно выразить нашим ребятам уважение, что они не опустили руки, - рассказал Кечинов.

Напомним, матч на стадионе «Фишт» завершился ничью (3:3). Россияне ушли от поражения в компенсированное время.

Матч

Россия - Бельгия - 3:3 (1:3)

Голы

Васин 3 (1:0). Миральяс 17 (1:1 - пен.). Бентеке 42 (1:2). Бентеке 45 (1:3). Миранчук 74 (2:3). Бухаров 90 (3:3).

Состав

Россия: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Зобнин, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Комбаров, Дзагоев (Оздоев, 17, Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46)

Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 89), Фоке, Шадли (Карраско, 77), Дембеле (Азар Т., 84), Тьелеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку Р., 77)

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция


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