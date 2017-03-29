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Кристиан Бентеке: Сборная России еще может окрепнуть к чемпионату мира

Источник:  ТАССКомментарии

Форвард сборной Бельгии Кристиан Бентеке после товарищеского матча с Россией (3:3) на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи высказался о перспективах сборной России.

«Думаю, ваша сборная еще сможет окрепнуть к домашнему чемпионату мира, а с учетом таких замечательных болельщиков может зайти на турнире достаточно далеко.

Результат справедлив, но вышел он таким из-за нас. В последние двадцать минут встречи мы стали играть слишком сложно и сами дали сопернику возможность отыграться», – приводит ТАСС слова Бентеке.

Напомним, в матче с Россией 26-летний форвард «Кристал Пэлас» забил два гола, а также заработал пенальти.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Россия - Бельгия - 3:3 (1:3)

Голы

Васин 3 (1:0). Миральяс 17 (1:1 - пен.). Бентеке 42 (1:2). Бентеке 45 (1:3). Миранчук 74 (2:3). Бухаров 90 (3:3).

Состав

Россия: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Зобнин, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Комбаров, Дзагоев (Оздоев, 17, Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46)

Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 89), Фоке, Шадли (Карраско, 77), Дембеле (Азар Т., 84), Тьелеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку Р., 77)

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция

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