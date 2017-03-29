Кристиан Бентеке: Сборная России еще может окрепнуть к чемпионату мира

Форвард сборной Бельгии Кристиан Бентеке после товарищеского матча с Россией (3:3) на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи высказался о перспективах сборной России.

«Думаю, ваша сборная еще сможет окрепнуть к домашнему чемпионату мира, а с учетом таких замечательных болельщиков может зайти на турнире достаточно далеко.

Результат справедлив, но вышел он таким из-за нас. В последние двадцать минут встречи мы стали играть слишком сложно и сами дали сопернику возможность отыграться», – приводит ТАСС слова Бентеке.

Напомним, в матче с Россией 26-летний форвард «Кристал Пэлас» забил два гола, а также заработал пенальти.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча