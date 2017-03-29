Кристиан Бентеке: Сборная России еще может окрепнуть к чемпионату мира
Форвард сборной
Бельгии Кристиан Бентеке после товарищеского матча с Россией (3:3) на олимпийском
стадионе «Фишт» в Сочи высказался о перспективах сборной России.
«Думаю, ваша сборная еще сможет окрепнуть к домашнему чемпионату
мира, а с учетом таких замечательных болельщиков может зайти на турнире
достаточно далеко.
Результат справедлив, но вышел он таким из-за нас. В последние
двадцать минут встречи мы стали играть слишком сложно и сами дали сопернику
возможность отыграться», – приводит ТАСС слова Бентеке.
Напомним, в матче с Россией 26-летний форвард «Кристал Пэлас»
забил два гола, а также заработал пенальти.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Васин 3 (1:0). Миральяс 17 (1:1 - пен.). Бентеке 42 (1:2). Бентеке 45 (1:3). Миранчук 74 (2:3). Бухаров 90 (3:3).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Зобнин, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Комбаров, Дзагоев (Оздоев, 17, Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46)
Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 89), Фоке, Шадли (Карраско, 77), Дембеле (Азар Т., 84), Тьелеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку Р., 77)
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция