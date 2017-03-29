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Евгений Бушманов: На май есть договоренность о матчах с Узбекистаном и Турцией

Источник:  РФСКомментарии

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов после товарищеского матча с Норвегией (2:0) подвел итоги сбора в Марбелье и рассказал о дальнейших планах команды.

«Хорошо, что выиграли матч с Норвегией, победы всегда добавляют уверенности и оптимизма ребятам. Сегодня наши футболисты проявили характер. У Норвегии крепкая команда, которая стремится играть в современном ключе – у них хороший контроль мяча, выход из обороны, они активно идут в прессинг. Игра получилась сложной. Тем не менее, считаю, мы одержали заслуженную победу, создав больше голевых моментов у ворот соперника, два из которых удалось реализовать. При этом качество игры нам нужно улучшать, у нас не все получалось.

Я доволен сбором в Испании. Выигрывать, даже в контрольных матчах, это хорошо, приятно, важно. Доволен отношением ребят к тренировочному процессу, их самоотдачей в игре. Они с интересом, энтузиазмом воспринимают те идеи, которые мы доносим до них. Многое из того, о чем мы говорили с ними, уже нашло свое воплощение в игре команды в прошедших матчах с Румынией и Норвегией.

У нас еще есть время до старта квалификации ЧЕ-2019 U-21 в августе. Можно сказать, что ребята, находящиеся сейчас в команде, входят в обойму молодежной сборной России. На этом сборе мы просмотрели игроков, получили много полезной информации о них. Не стоит также забывать о нескольких травмированных футболистах, которые потенциально могут усилить сборную. Следующий сбор у команды намечен на конец мая. У нас есть договоренность о проведении двух контрольных матчей – в гостях с Узбекистаном и дома с Турцией», – приводит слова Бушманова официальный сайт РФС.

Напомним, в первом матче в Марбелье молодежная сборная России разгромила Румынию (5:1). 

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