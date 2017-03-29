«Барселона» возмущена дисквалификацией Месси

«Барселона» опубликовала заявление по поводу дисквалификации нападающего Лионеля Месси на 4 матча ближайших сборной Аргентины.

«Барселона» выражает свое удивление и возмущение по поводу решения дисциплинарного комитета ФИФА, наложившего дисквалификацию на Лео Месси, начиная с матча между Аргентиной и Чили. Наш клуб считает, что дисквалификация на четыре матча является несправедливой и совершенно несоразмерной. Наконец, «Барселона» хотела бы выразить свою поддержку Лео Месси, который является эталонным игроком с точки зрения поведения: как на поле, так и за его пределами», - говорится в заявлении «Барселоны».

Напомним, ФИФА объявила о наказании Месси за то, что он во время игры со сборной Чили (1:0) оскорбил ассистента главного судьи. Лионель также был оштрафован на 9350 евро.



