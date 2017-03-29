Георгий Мелкадзе: У нас собралась хорошая молодежная сборная

Форвард молодежной сборной России Георгий Мелкадзе оценил первый сбор команды под руководством Евгения Бушманова. В Марбелье сборная России одержала две победы – над Румынией (5:1) и Норвегией (2:0).

«Хорошо, что выиграли и вообще весь сбор провели без поражений. За два матча забили семь голов и пропустили один – это хороший результат. Мы пытаемся навязать каждому сопернику свой футбол.

Все время пытаюсь напрягать (оборону соперника), чтобы команде было легче играть, чтобы там отбирали мяч и не бегали туда-сюда.

Тут много ребят 1996 года рождения, когда мы проиграли Испании в финале чемпионата Европы. Плюс к этому присоединились лучшие ребята 1997 и 1998 годов. То есть хорошая молодежная сборная собралась. Думаю, мы хорошо выступим», – сказал Мелкаде в интервью пресс-службе РФС.