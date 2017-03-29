Алексей Сорокин: Нам неуместно принимать в расчет предложения политиков бойкотировать ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира 2018 года Алексей Сорокин прокомментировал заявления немецких политиков, предложивших бойкотировать турнир в России.

«Разговоры все ведутся политиками, а не футбольными людьми, поэтому нам в своей работе неуместно принимать это в расчет. У нас нет никаких опасений, мы готовимся в обычном рабочем режиме.

Думаю, что все в мире, кто этим вопросом интересуется, вчера увидели прекрасный запуск в футбольном отношении стадиона в Сочи. Никаких формальных поводов для беспокойства у нас нет», – приводит «Р-Спорт» слова Сорокина.

Отметим, что уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ Гернот Эрлер заявил, что решение о лишении России чемпионата мира по футболу находится в руках ФИФА.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.