Федор Емельяненко: Если все пойдет благополучно, мы продолжим сотрудничество Bellator
Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко намерен продолжить сотрудничество с организацией Bellator.
- Пока я себя чувствую хорошо. И у нас есть понимание с руководителем Bellator Скоттом Кокером. Контракт был заключен на два боя с перспективой проведения третьего. А дальше будет видно. Если все пройдет благополучно, мы продолжим наше сотрудничество, - рассказал Емельяненко.
Ранее было официально объявлено, что поединок Емельяненко - Мэтт Митрион пройдет 24 июня в Нью-Йорке.
Федор Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо.
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