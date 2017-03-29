Льюис Хэмилтон: В своем фильме себя я буду играть сам
Трехкратный чемпион мира
Льюис Хэмилтон рассказал о том, каким видит фильм о самом себе.
«Скорее всего, себя я буду играть сам, потому что я не знаю ни одного похожего на меня актера, а также того, кого я бы хотел видеть в роли себя.
Мой фильм будет о старте моей карьеры в тяжелых условиях. Я, наверное, последний представитель вымирающего вида, потому что почти все остальные гонщики выросли в роскоши и достатке.
Это будет история моей семьи, как мы все вместе всего добились, и на какие жертвы нам пришлось пойти», – приводит Autosport.com.ru слова Хэмилтона.
Отметим, что ранее 32-летний британец заявлял о желании написать книгу о своей карьере в Формуле-1.
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