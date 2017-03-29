Льюис Хэмилтон: В своем фильме себя я буду играть сам

Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал о том, каким видит фильм о самом себе.

«Скорее всего, себя я буду играть сам, потому что я не знаю ни одного похожего на меня актера, а также того, кого я бы хотел видеть в роли себя.

Мой фильм будет о старте моей карьеры в тяжелых условиях. Я, наверное, последний представитель вымирающего вида, потому что почти все остальные гонщики выросли в роскоши и достатке.

Это будет история моей семьи, как мы все вместе всего добились, и на какие жертвы нам пришлось пойти», – приводит Autosport.com.ru слова Хэмилтона.

Отметим, что ранее 32-летний британец заявлял о желании написать книгу о своей карьере в Формуле-1.