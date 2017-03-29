G2 Esports и Team EnVyUs приглашены на DreamHack Tours 2017

Французские команды G2 Esports и Team EnVyUs получили первые приглашения на турнир DreamHack Tours 2017 по CS:GO.



В чемпионате примут участие восемь коллективов, шесть из которые получат инвайты, а два остальных пройдут через европейскую и американскую квалификацию.



DreamHack Tours 2017 пройдет с 6 по 8 мая во французском городе Тур. Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.



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