Артур Дмитриев: На чемпионате мира завоевывается рейтинг, но Олимпиада - особые соревнования

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Артур Дмитриев поделился ожиданиями от ближайших крупных турниров по фигурному катанию.

- Безусловно, на чемпионате мира завоевывается рейтинг. Но Олимпийские игры - совершенно особые соревнования. Вспомним хотя бы карьеру Савченко и Шолковы. Они были пятикратными чемпионами мира, но на трех Играх так и не выиграли «золото». Только две «бронзы». Еще один пример - канадский одиночник Курт Браунинг. Он четырехкратный чемпион мира, но на Играх ни разу не был даже в тройке призеров, - рассказал Дмитриев в интервью «Российской газете».

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию-2017 стартует сегодня в Хельсинки.

