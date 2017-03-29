Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бразилия3 : 0Парагвай
Хоккей  Локомотив- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Артур Дмитриев: На чемпионате мира завоевывается рейтинг, но Олимпиада - особые соревнования

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Артур Дмитриев поделился ожиданиями от ближайших крупных турниров по фигурному катанию. 

- Безусловно, на чемпионате мира завоевывается рейтинг. Но Олимпийские игры - совершенно особые соревнования. Вспомним хотя бы карьеру Савченко и Шолковы. Они были пятикратными чемпионами мира, но на трех Играх так и не выиграли «золото». Только две «бронзы». Еще один пример - канадский одиночник Курт Браунинг. Он четырехкратный чемпион мира, но на Играх ни разу не был даже в тройке призеров, - рассказал Дмитриев в интервью «Российской газете».

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию-2017 стартует сегодня в Хельсинки. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Артур Дмитриев: При определенном настрое Волосожар и Траньков могут вернутьсяДвукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев полагает, что олимпийские чемпионы Сочи-2014 Татьяна Волосожар и Максим Траньков снова способны выйти на высокий уровень.Александр Горшков: У нас нет медального плана на ЧМ. Мы же имеем дело с людьми, а не роботамиПрезидент Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков рассказал об ожиданиях от выступления российских фигуристов на чемпионате мира в Хельсинки.Евгения Медведева: Женское катание по уровню сложности элементов уже догоняет мужскоеЧемпионка мира Евгения Медведева рассказала о том, в чем может усложнить свои программы.В Хельсинки стартует чемпионат мираСегодня в Хельсинки стартует чемпионат мира по фигурному катанию.Илья Авербух: Можем рассчитывать на золото МедведевойИлья Авербух: Можем рассчитывать на золото Медведевой29 марта в Хельсинки стартует чемпионат мира по фигурному катанию.Александр Горшков: Главное, чтобы спортсмены на ЧМ реализовали свой потенциалПрезидент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, который пройдет в с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки.Медведева усложнила программу к чемпионату мираЧемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что усложнила программы перед мировым первенством в Хельсинки.Рене Фазель: НХЛ не может выбирать, на какую Олимпиаду отпускать игроков, а на какую - нетПрезидент ИИХФ прокомментировал ход переговоров с НХЛ по участию игроков лиги в олимпийском турнире 2018 года.«Олимпиада в Сочи – лучший турнир в моей жизни». Звезды НХЛ рвутся на Игры-2018«Олимпиада в Сочи – лучший турнир в моей жизни». Звезды НХЛ рвутся на Игры-2018Ведущие игроки Национальной хоккейной лиги практически единодушны в своем стремлении сыграть на олимпийском турнире в Пхенчхане.«Бойкот от США». Американские хоккеисты не хотят ехать на Олимпиаду и ЧМ«Бойкот от США». Американские хоккеисты не хотят ехать на Олимпиаду и ЧМА началось все со скандала в женском хоккее. Девушки требуют деньги от американской федерации.Елена Вяльбе: Тренерский штаб сборной России не изменится до Олимпиады-2018Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что тренерский штаб сборной России не претерпит изменений до Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.Вячеслав Фетисов: Игрокам НХЛ не получится уйти в самоволку на Олимпийские игрыДвукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что без договора между НХЛ и МОК игрокам лиги не удастся принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане.Вячеслав Фетисов: Если МОК и НХЛ не могут договориться из-за денег, то это глупостьДвукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о разногласиях между МОК и НХЛ в вопросе участия игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.Виталий Мутко: У наших керлингисток хорошие олимпийские перспективыВице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал успех женской сборной России по керлингу, впервые в своей истории завоевавшей серебряные медали чемпионата мира.Алексей Мишин: Четверной лутц или флип победит красоту на ЧМЗаслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию.Кучеров: Тренер поставил на точку и сказал «Никита, бросай!» Я и бросаю (видео)Кучеров: Тренер поставил на точку и сказал «Никита, бросай!» Я и бросаю (видео)Корреспондент «Советского спорта» в Детройте взял эксклюзивное интервью у Никиты Кучерова.«Хотим, чтобы наша форма была узнаваемой!»«Хотим, чтобы наша форма была узнаваемой!»В четверг в здании ОКР прошла пресс-конференция президента Олимпийского комитета России Александра Жукова и Анастасии Задориной.Алексей Кравцов: Надеюсь, в Пхенчхане завоюем больше медалей, чем в СочиПрезидент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов надеется, что российские конькобежцы завоюют на Олимпиаде-2018 больше медалей, чем на Играх в Сочи.Российские керлингистки вышли в плей-офф ЧМ и обеспечили себе участие в ОИЖенская сборная России обыграла команду Швеции в матче чемпионата мира, который проходит в Пекине, и гарантировала себе участие в плей-офф турнира.Рене Фазель: Сейчас шансы на участие энхаэловцев в ОИ – 50 на 50, шайба на клюшке НХЛПрезидент ИИХФ Рене Фазель высказался о переговорах МОК и НХЛ об участии игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане и обозначил крайний срок, до которого должно быть принято окончательное решение.
Футбол
Валерий Кечинов: Игра сборной России оставила двоякое впечатление
Фигурное катание
Александр Горшков: У нас нет медального плана на ЧМ. Мы же имеем дело с людьми, а не роботами
Бокс
Абель Санчес: Де ла Хойя ищет возможность сорвать бой Головкин - Альварес
Футбол
Виктор Леоненко: Россия и Украина - страны большие, а футболистов хороших мало
все новости
Артур Дмитриев
Артур Дмитриеввсе новости
ОИ-2018
ОИ-2018
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости