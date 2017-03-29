Букмекеры отдают СКА предпочтение в четвертом матче серии с «Локомотивом»

читайте также

«Авангард» намерен вернуть из-за океана четырех своих воспитанников «Авангард» планирует в следующем сезоне вернуть воспитанников местной школы Дмитрия Соколова, Дмитрия Жукенова, Максима Мизюрина и Кирилла Семенова, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к клубу.

Отправят ли армейцы «Локомотив» на запасный путь? Превью четвертого матча финала Западной конференции «Локомотив» - СКА

«Локомотив» – СКА. Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск) В четвертом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет со СКА.

Борис Майоров: Как спастись «Локомотиву»? Усилить игру в большинстве! Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о противостоянии в финале Запада и дает совет «Локомотиву».

Зарипов повторил рекорд Дадонова по количеству голов в плей-офф КХЛ Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов повторил рекорд по количеству заброшенных шайб в одном розыгрыше плей-офф КХЛ.

Борис Михайлов: Звено Мозякина – это пятерка Ларионова сегодняшнего дня Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов – о победе «Магнитки»

Илья Воробьев: Игра Зарипова? Я постучу по дереву Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2) в третьем матче финала Восточной конференции плей-офф КХЛ.

Зинэтула Билялетдинов: Будем стараться отыграться с 0-3 в серии лавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга» (2:3).

«Локомотив» - СКА. КХЛ оштрафовала Кудашова за бросок бутылки на лед Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел момент с удалением Алексея Кудашова до конца матча (2+20 мин) за бросок бутылки на лед.

Мозякин хорош. Но Зарипов еще круче! Умопомрачительная концовка матча в Казани Сергей Мозякин бьет очередной рекорд. Но победу «Магнитке» приносит дубль Даниса Зарипова, наколотившего в этом плей-офф уже 15 голов

«Металлург» обыграл «Ак Барс» и увеличил преимущество в серии Третий матч финала Восточной конференции между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Магнитки».

Мозякин повторил рекорд Александрова по количеству голов в одном чемпионате страны Сегодня «Ак Барс» принимает магнитогорский «Металлург» в третьем матче финала Восточной конференции. В этом матче отметился голом нападающий Сергей Мозякин.

Круче Боброва, Петрова и Якушева - новый рекорд Мозякина (инфографика) Главный бомбардир КХЛ повторил «вечное» достижение Вениамина Александрова, установленное еще в 1963 году

Бросок от Альметова, обводка от Александрова Сегодня во втором периоде третьего матча финала Восточной конференции капитан «Магнитки» Сергей Мозякин забросил шайбу

Николишин станет главным тренером ЦСКА ЦСКА определился с кандидатурой нового главного тренера. Эту должность займет Андрей Николишин.

Виктор Кутергин: Тарасов называл меня «лучшим полуфабрикатом Советского Союза» Прошло девять дней со дня смерти Сергея Гимаева.

Алексей Бадюков: «Ак Барсу» в серии с «Магниткой» нужно просто использовать свои моменты Хоккейный эксперт Алексей Бадюков считает, что у «Ак Барса» больше шансов переломить ход серии с магнитогорским «Металлургом» (0-2), чем у «Локомотива» пройти СКА (0-3).

Раил Якупов: Вся трансферная политика «Нефтехимика» будет заточена под Назарова Директор «Нефтехимик» Раил Якупов рассказал о селекционной политике клуба в межсезонье и взаимодействии с главным тренером Андреем Назаровым.

«Витязь» продлит контракт с Беловым на два года Главный тренер «Витязя» Валерий Белов продолжит работу с командой. Новый контракт 50-летнего специалиста будет рассчитан на два года.