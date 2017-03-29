Букмекеры отдают СКА предпочтение в четвертом матче серии с «Локомотивом»
Букмекерские конторы выставили котировки на четвертую встречу финальной серии Западной конференции, в которой «Локомотив» примет СКА.
Победа ярославцев в основное время оценивается коэффициентом 3,02, тогда как виктория питерцев идет за 2,07.
За ничью букмекеры предлагают 4,06.
Игра начнется сегодня в 19:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Напомним, в серии до четырех побед СКА ведет со счетом 3-0.
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