Хельмут Марко: «Рено» готовит серьезное обновление к Монреалю

Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко заявил, что компания «Рено» готовит обновление двигателя к Гран-при Канады, что может позволить команде бороться с лидерами.

«У нас много работы. Скорость в гонке настраивает на позитивный лад, однако и нам, и «Рено» следует еще много чего сделать.

К Монреалю они готовят большое обновление. Кое-что прибудет уже к Барселоне, но самый большой шаг будет сделан в Монреале», – приводит Motorsport.com слова Марко.

На вопрос, будет ли обновлений мотора достаточно для борьбы с лидерами, Марко сказал: «Мы надеемся на это, если нам также удастся резко улучшить свое шасси. Наши инженеры считают так, и данные с симуляторов это подтверждают».

Напомним, на первом этапе чемпионата мира Гран-при Австралии голландец Макс Ферстаппен занял пятое место, а другой пилот «Ред Булла» – Даниэль Риккардо – сошел на 25-м круге из-за проблем с силовой установкой.

Гран-при Канады станет седьмым этапом сезона и пройдет 8-11 июня в Монреале.