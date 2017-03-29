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Артур Дмитриев: При определенном настрое Волосожар и Траньков могут вернуться

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев полагает, что олимпийские чемпионы Сочи-2014 Татьяна Волосожар и Максим Траньков снова способны выйти на высокий уровень.

- Здесь все зависит от мотивации спортсменов. У Тани и Максима высокий общий уровень - катания, хореографии, понимания парных элементов. Безусловно, при определенном настрое они могут вернуться. Другой вопрос, что парное катание ушло вперед. Стали делать четверные выбросы, подкрутки. Что бы мы ни говорили, сложность тоже имеет большое значение.

Думаю, им тяжело будет освоить за полгода какие-то новые прыжковые каскады или подкрутки. Но, например, короткая программа менее технически вооруженная и требует просто четкого качественного исполнения. И в ней они вполне могут конкурировать с лидерами, - рассказал Дмитриев в интервью «Российской газете».

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию-2017 стартует сегодня в Хельсинки.  


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