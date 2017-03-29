РФС в четверг рассмотрит работу судьи Турбина на матче «Амкар» - «Зенит»
Контрольно-квалификационная комиссия РФС в четверг рассмотрит работу арбитра Евгения Турбина на матче 19-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Зенитом» (1:0), сообщил ТАСС председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко.
«Заседание, на котором будет рассматривать этот вопрос, состоится завтра», - сказал он.
Напомним, после игры, прошедшей в Перми 12 марта, работа Бутенко была раскритикована главным тренером «Зенита» Мирчей Луческу и игроками питерского клуба.
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