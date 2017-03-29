Игорь Никитин: От результатов плей-офф зависит, разделятся ли олимпийская и первая сборные

Тренер сборной России Игорь Никитин на тренировке олимпийской сборной рассказал, от чего зависит возможное разделение олимпийской и первой сборной России.

«Все ребята, кто освободился после сезона КХЛ, не могут же отдыхать по полтора месяца, так что все в команде, готовятся. Сейчас мы играем в Латвии, потом возвращаемся, смотрим, кто освободился после финалов конференции, и готовимся к играм Еврочелленджа с французами. Сейчас рано говорить, разделятся ли олимпийская и первая сборная, все зависит от результатов плей-офф, сколько кандидатов освободится», – приводит «Р-Спорт» слова Никитина.

Напомним, 1 и 2 апреля олимпийская сборная России под руководством Олега Браташа проведет контрольные матчи с Латвией в Риге. А на 13 и 15 апреля у первой сборной России запланированы матчи Еврочелленджа с Францией в Челябинске.