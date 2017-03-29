Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бразилия3 : 0Парагвай
Хоккей  Локомотив- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игорь Никитин: От результатов плей-офф зависит, разделятся ли олимпийская и первая сборные

Источник:  Р-СпортКомментарии

Тренер сборной России Игорь Никитин на тренировке олимпийской сборной рассказал, от чего зависит возможное разделение олимпийской и первой сборной России.

«Все ребята, кто освободился после сезона КХЛ, не могут же отдыхать по полтора месяца, так что все в команде, готовятся. Сейчас мы играем в Латвии, потом возвращаемся, смотрим, кто освободился после финалов конференции, и готовимся к играм Еврочелленджа с французами. Сейчас рано говорить, разделятся ли олимпийская и первая сборная, все зависит от результатов плей-офф, сколько кандидатов освободится», – приводит «Р-Спорт» слова Никитина.

Напомним, 1 и 2 апреля олимпийская сборная России под руководством Олега Браташа проведет контрольные матчи с Латвией в Риге. А на 13 и 15 апреля у первой сборной России запланированы матчи Еврочелленджа с Францией в Челябинске.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олег Браташ: Каждый понимает, что получил шанс пробиться в основную сборную на ЧМГлавный тренер команды олимпийской сборной России Олег Браташ рассказал о подготовке команды к двум товарищеским матчам со сборной Латвии.Андрей Миронов: Каждый год желание попасть на чемпионат мира становится сильнееЗащитник олимпийской сборной России по хоккею Андрей Миронов рассказал о своем желание попасть в первую сборную России.Кучеров: Тренер поставил на точку и сказал «Никита, бросай!» Я и бросаю (видео)Кучеров: Тренер поставил на точку и сказал «Никита, бросай!» Я и бросаю (видео)Корреспондент «Советского спорта» в Детройте взял эксклюзивное интервью у Никиты Кучерова.Гол Овечкина, сюрприз от Госдумы и НХЛ не едет не Олимпиаду. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.Как Россия играла с Кореей в хоккей. Спецрепортаж Павла Лысенкова (видео)Как Россия играла с Кореей в хоккей. Спецрепортаж Павла Лысенкова (видео)Сборная России прилетела на два матча с местной национальной командой в Южную Корею, где в 2018 году пройдет Олимпиада.Билеты на игры Еврочелленджа в Челябинске будут стоить до 2 тысяч рублейОрганизаторы матчей Еврочелленджа, которые пройдут в Челябинске 13 и 15 апреля, определились с ценами на билеты.Олимпийская сборная России обыграла Южную Корею во втором товарищеском матчеОлимпийская сборная России по хоккею (игроки не старше 25 лет) обыграла команду Южной Кореи со счетом 5:2 во втором контрольном матче.Олег Знарок: Мы с Гимаевым советовались по составам, игрокамГлавный тренер СКА и сборной России Олег Знарок выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера России и комментатора «Матч ТВ» Сергея Гимаева.Олимпийская сборная России победила Корею на арене будущей ОлимпиадыОлимпийская сборная России нанесла поражение сборной Южной Кореи (4:3) в товарищеском матче на арене в Канныне, которая примет хоккейный турнир Олимпийских игр в Пхенчхане.Олимпийская сборная России в апреле проведет два контрольных матча с латвийцамиОлимпийская сборная России в апреле проведет два товарищеских матча с командой Латвии, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России (ФХР).Знарок-папа и Знарок-муж: вы не поверите, насколько от них отличается тренер СКАЗнарок-папа и Знарок-муж: вы не поверите, насколько от них отличается тренер СКАМы знаем, какой Олег Знарок во время матчей. «Советский спорт» полистал инстаграм его дочери и узнал тренера СКА и сборной получше.Россия сыграет с Францией в ЧелябинскеМатчи Еврочелленджа между сборными России и Франции пройдут в Челябинске, сообщает «Р-Спорт».Что за парень не забил пьющему вратарю, но похоронил СКА в первом матче серииЧто за парень не забил пьющему вратарю, но похоронил СКА в первом матче серииМаксим Карпов делал свой хет-трик дольше всех, два дня не знал, что его обменяли в «Динамо» и экономил 50 рублей за счет корочки МВД.Евгений Малкин: Мы верим, что выиграем чемпионат мира, постараемся победить на ОлимпиадеФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не считает, что полуфинал Кубка мира можно назвать потолком для сборной России.Алексей Жамнов: Если поедем в Северную Америку, то на последней неделе регулярного чемпионата НХЛГлава скаутской службы сборной России Алексей Жамнов рассказал о возможной поездки в Северную Америку на переговоры с игроками НХЛ, которые смогут сыграть на чемпионате мира в Кельне и Париже.Николай Прохоркин: В плей-офф свои личные амбиции надо засунуть куда подальшеНиколай Прохоркин: В плей-офф свои личные амбиции надо засунуть куда подальшеНиколай Прохоркин в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» - о регулярке, возможном финале конференции с ЦСКА и собственных амбициях.Борис Майоров: На ЧМ-2017 игроков НХЛ звать не надо! Устроим проверкуБорис Майоров: На ЧМ-2017 игроков НХЛ звать не надо! Устроим проверкуДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров предлагает интересный вариант формирования сборной России на ближайшем чемпионате мира.Владимир Крикунов: В клубе Голышев как такой обычный игрок, а в сборной он играетГлавный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого «Металлурга».Валерий Каменский: Звено Капризова, Ткачева и Голышева нужно использовать на самом высоком уровнеОлимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал выступление сборной России на Шведских играх.Борис Майоров: Капризова признали лучшим? Я к таким званиям скептически отношусьБорис Майоров: Капризова признали лучшим? Я к таким званиям скептически отношусьДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров дает оценку молодым игрокам, хорошо проявившим себя в сборной России на Шведских играх.
Хоккей
Александр Овечкин: Делаем все возможное, чтобы подойти к плей-офф во всеоружии
Хоккей
Игорь Никитин: От результатов плей-офф зависит, разделятся ли олимпийская и первая сборные
Футбол
РФС в четверг рассмотрит работу судьи Турбина на матче «Амкар» - «Зенит»
Хоккей
Букмекеры отдают СКА предпочтение в четвертом матче серии с «Локомотивом»
все новости
Франция
Франциякалендарьстатистика
Латвия
Латвиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Игорь Никитин
Игорь Никитинвсе новости
Еврочеллендж
Еврочеллендж