Александр Овечкин: Делаем все возможное, чтобы подойти к плей-офф во всеоружии

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин надеется, что его команде будет сопутствовать удача в розыгрыше Кубка Стэнли.

- Осталось еще шесть матчей регулярного. Мы стараемся быть в наилучшей форме, делать все возможное, чтобы подойти к плей-офф во всеоружии. Каждый момент, каждая игра может изменить ситуацию, - рассказал Овечкин.

Напомним, Александр Овечкин был признан первой звездой минувшего игрового дня в НХЛ. Он сделал хет-трик в ворота «Миннесоты».

«Вашингтон» уже гарантировал себе выход в плей-офф. Команда возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ.