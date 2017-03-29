Александр Овечкин: Делаем все возможное, чтобы подойти к плей-офф во всеоружии
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин надеется, что его команде будет сопутствовать удача в розыгрыше Кубка Стэнли.
- Осталось еще шесть матчей регулярного. Мы стараемся быть в наилучшей форме, делать все возможное, чтобы подойти к плей-офф во всеоружии. Каждый момент, каждая игра может изменить ситуацию, - рассказал Овечкин.
Напомним, Александр Овечкин был признан первой звездой минувшего игрового дня в НХЛ. Он сделал хет-трик в ворота «Миннесоты».
«Вашингтон» уже гарантировал себе выход в плей-офф. Команда возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ.
Матч
Миннесота - Вашингтон - 4:5 О.Т. (0:1, 2:2, 2:1, 0:1)
Голы:
Оши (Бэкстрём, Овечкин), 11:36 (0:1). Поминвилль (Ханзал, Нидеррайтер), 22:17 (1:1). Овечкин (Юханссон, Бэкстрём), 27:31 (1:2 - бол.). Овечкин (Шаттенкирк, Юханссон), 32:28 (1:3 - бол.). Ханзал (Поминвилль, Сперджен), 35:43 (2:3). Овечкин (Юханссон, Бэкстрём), 52:29 (2:4 - бол.). Сперджен 55:03 (3:4). Стаал (Сперджен, Койву), 59:33 (4:4). Оши (Юханссон, Нисканен), 61:52 (4:5).
Место и дата
29 марта 03:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция