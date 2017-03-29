«Спартак» готов выделить летом на трансферы 20 млн евро
Руководство «Спартака» готово выделить на усиление состава в ближайшее трансферное окно порядка 20 млн евро, сообщает Федеральное агентство новостей.
По словам источника издания, главный тренер команды Массимо Каррера ожидает предварительного разговора на этот счет с боссами красно-белых.
Планируется, что «Спартак» укрепит линию обороны, а также подпишет минимум двух игроков середины поля.
После 20 туров столичный клуб лидирует в чемпионате России с шестиочковым отрывом.
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