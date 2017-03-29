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Абель Санчес: Думаю, что в реванше Уорд уверенно победит Ковалева

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Тренер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Абель Санчес дал прогноз на исход повторного поединка между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом.

-  Я думал, что Ковалев выиграл первый бой с перевесом в пару раундов. Поединок был не таким, какой мне хотелось бы видеть. Первые шесть раундов прошли здорово, но потом началась какая-то борьба. Но вы не должны выигрывать бой за счет борьбы. Но таков стиль Уорда, это неприятный стиль, но он убедил судей в своей победе.

Это был очень тяжелый поединок для обоих боксеров. Но я думаю, что Андре с его боксерским интеллектом сможет внести необходимые коррективы. Он сможет лучше адаптироваться к сопернику и полутяжелому весу, добавить то, что нужно для победы над Ковалевым решением судей. И на этот раз решение не будет спорным, - заявил Санчес.

Отметим, что Абель Санчес ранее тренировал Сергея Ковалева.

Договоренность о точной дате и месте проведения повторного боя Уорд - Ковалев пока не достигнута.

В ноябре прошлого года американец победил Сергея единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у россиянина чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.

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