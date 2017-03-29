Неймар: Несколько месяцев назад никто не хотел поддерживать Бразилию, а теперь все счастливы
Форвард сборной
Бразилии Неймар рассказал о том, что чувствует после того, как «пентакампеоны»
обеспечили себе участие в финальном турнире чемпионата мира 2018 года в России.
«Мы гарантировали себе путевку и очень рады, что квалифицировались на турнир в России.
Это признание нашей работы. Несколько месяцев назад никто не хотел поддерживать Бразилию, а теперь все счастливы. Мы реабилитировались перед бразильскими болельщиками», – приводит Sport.es слова Неймара.
Напомним, накануне Бразилия одержала крупную победу над Парагваем (3:0) и стала первой командой, обеспечившей себе участие в чемпионате России через отборочный турнир.
За четыре тура до конца турнира в южноамериканской группе Бразилия опережает Колумбию, которая занимает второе место на девять очков.
В матче с Парагваем на счету Неймара второй гол бразильцев.
Матч
Бразилия - Парагвай - 3:0 (1:0)
Голы
Коутиньо 34 (1:0). Неймар 64 (2:0). Марсело 86 (3:0).
Состав
Бразилия: Алисон, Фагнер, Марсело, Маркиньос, Миранда, Коутиньо, Каземиро, Паулиньо, Аугусто, Неймар, Фирмино
Парагвай: Силва, да Силва, Алонсо, Вальдес Б., Рохас, Риверос К., Альмирон, Домингес, Гонсалес
Незабитые пенальти
Неймар (Бразилия), 50
Судья:
Виктор Каррильо (Перу)
Место и дата
29 марта 03:45, Арена Коринтианс, Текстовая трансляция