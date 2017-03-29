Неймар: Несколько месяцев назад никто не хотел поддерживать Бразилию, а теперь все счастливы

Форвард сборной Бразилии Неймар рассказал о том, что чувствует после того, как «пентакампеоны» обеспечили себе участие в финальном турнире чемпионата мира 2018 года в России.

«Мы гарантировали себе путевку и очень рады, что квалифицировались на турнир в России.

Это признание нашей работы. Несколько месяцев назад никто не хотел поддерживать Бразилию, а теперь все счастливы. Мы реабилитировались перед бразильскими болельщиками», – приводит Sport.es слова Неймара.

Напомним, накануне Бразилия одержала крупную победу над Парагваем (3:0) и стала первой командой, обеспечившей себе участие в чемпионате России через отборочный турнир.

За четыре тура до конца турнира в южноамериканской группе Бразилия опережает Колумбию, которая занимает второе место на девять очков.

В матче с Парагваем на счету Неймара второй гол бразильцев.