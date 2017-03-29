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Неймар: Несколько месяцев назад никто не хотел поддерживать Бразилию, а теперь все счастливы

Источник:  Sport.esКомментарии

Форвард сборной Бразилии Неймар рассказал о том, что чувствует после того, как «пентакампеоны» обеспечили себе участие в финальном турнире чемпионата мира 2018 года в России.

«Мы гарантировали себе путевку и очень рады, что квалифицировались на турнир в России.

Это признание нашей работы. Несколько месяцев назад никто не хотел поддерживать Бразилию, а теперь все счастливы. Мы реабилитировались перед бразильскими болельщиками», – приводит Sport.es слова Неймара.

Напомним, накануне Бразилия одержала крупную победу над Парагваем (3:0) и стала первой командой, обеспечившей себе участие в чемпионате России через отборочный турнир.

За четыре тура до конца турнира в южноамериканской группе Бразилия опережает Колумбию, которая занимает второе место на девять очков.

В матче с Парагваем на счету Неймара второй гол бразильцев.

Матч

Бразилия - Парагвай - 3:0 (1:0)

Голы

Коутиньо 34 (1:0). Неймар 64 (2:0). Марсело 86 (3:0).

Состав

Бразилия: Алисон, Фагнер, Марсело, Маркиньос, Миранда, Коутиньо, Каземиро, Паулиньо, Аугусто, Неймар, Фирмино

Парагвай: Силва, да Силва, Алонсо, Вальдес Б., Рохас, Риверос К., Альмирон, Домингес, Гонсалес

Незабитые пенальти

Неймар (Бразилия), 50

Судья:

Виктор Каррильо (Перу)

Место и дата

29 марта 03:45, Арена Коринтианс, Текстовая трансляция

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