Владислав Провольнев: Хочу остаться в «Спартаке»

Защитник Владислав Провольнев заявил, что рассчитывает подписать новый контракт с московским «Спартаком».

В настоящее время игрок в составе олимпийской сборной России готовится к выставочным матчам против команды Латвии, которые пройдут в Риге 1 и 2 апреля.

Контракт Провольнева со «Спартаком» истекает 30 апреля. В текущем сезоне 21-летний хоккеист отыграл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 7 (1+6) очков.

«Самые положительные эмоции от вызова в сборную, был очень этому удивлен и рад. Считаю, что неплохо провел сезон в «Спартаке». По будущему пока ясности нет, там агент занимается этим вопросом, а я не лезу. Конечно, мне бы хотелось остаться в «Спартаке», это же клуб с большими традициями», - сказал Провольнев.





