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Иван Барбашев: Думаю, было правильно, что меня оставили в АХЛ

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев рассказал, какую пользу принес ему опыт игры в АХЛ.

«Я считаю, что с дебютом у меня в конечном счете все сложилось хорошо. Один мой знакомый из АХЛ, который был задрафтован в первом раунде, говорил мне, что полтора года в той лиге гораздо лучший вариант.

Он сам сразу же начал играть в главной команде и говорит, что с каждым годом становилось все тяжелее. Сейчас я думаю: это было правильно, что меня оставили в АХЛ. Я играл там намного больше, чем в прошлом году, и это помогло мне прогрессировать. Я доволен, что набрался опыта», – приводит слова Барбашева официальный сайт НХЛ.

Напомним, 21-летний нападающий провел в нынешнем сезоне 46 матчей за «Чикаго Вулвс» в АХЛ и набрал 37 (19+18) очков. В НХЛ на его счету 8 (4+4) очков в 23 матчах за «Сент-Луис».

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