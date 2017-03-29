«Зенит» проведет товарищеский матч в Екатеринбурге

3 апреля в Екатеринбурге команда Василия Карасева в контрольной встрече сыграет с «Уралом».

Игра состоится в Дворце игровых видов спорта и начнется в 17:00. Матч пройдет в рамках подготовки сине-бело-голубых к финальной части регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, где после 21 матча «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 18 побед. Ближайшую встречу петербуржцы проведут в гостях 9 апреля против «Химок».

«Урал» выступает в Суперлиге 1. По итогам регулярного чемпионата екатеринбургский клуб занял девятую строчку и не смог выйти в плей-офф турнира.