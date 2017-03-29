Российский боец Магомедов 15 апреля проведет бой против американца Грина

Российский боец ММА Рашид Магомедов 15 апреля в США проведет поединок против американца Бобби Грина, сообщили ТАСС в пресс-службе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Также в рамках шоу в Канзас-Сити свой поединок проведет еще один известный российский боец, бывший чемпион Bellator Александр Волков, соперником которого станет американец Рой Нельсон.

В активе Магомедова 19 побед и два поражения в ММА. На счету Грина 23 победы и семь поражений.







