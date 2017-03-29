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Златан Ибрагимович: У меня есть возможность продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

Источник:  Manchester Evening NewsКомментарии

Шведский форвард Златан Ибрагимович дал понять, что хотел бы остаться в «Манчестер Юнайтед» на будущий сезон.

- Мне очень нравится в «Манчестер Юнайтед». Куда бы я ни пришел, всегда выкладываюсь на 200% и делаю то, что умею лучше всего. Я прихожу, побеждаю и ухожу. И когда я ухожу, не возникает никаких сожалений или обид. Но я никогда не оставляю дело незавершенным.

Давайте посмотрим, что произойдет будущим летом. Переговоры продолжаются. У меня есть возможность продлить контракт в клубом на один год. Хочу показать все лучшее, что могу, пока нахожусь здесь. Я играю в одном из самых больших клубов и получаю удовольствие от этого. Командой руководит лучший в мире тренер, победитель по своей природе. Немногие могут похвастаться тем, что играли за «Манчестер Юнайтед», - рассказал Ибрагимович. 

Напомним, Златан Ибрагимович стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года.

В текущем сезоне швед забил 15 мячей в матчах АПЛ.

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