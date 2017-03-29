Златан Ибрагимович: У меня есть возможность продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»
Шведский форвард Златан Ибрагимович дал понять, что хотел бы остаться в «Манчестер Юнайтед» на будущий сезон.
- Мне очень нравится в «Манчестер Юнайтед». Куда бы я ни
пришел, всегда выкладываюсь на 200% и делаю то, что умею лучше всего. Я
прихожу, побеждаю и ухожу. И когда я ухожу, не возникает никаких сожалений или
обид. Но я никогда не оставляю дело незавершенным.
Давайте посмотрим, что произойдет будущим летом. Переговоры продолжаются. У меня есть возможность продлить контракт в клубом на один год. Хочу показать все лучшее, что могу, пока нахожусь здесь. Я играю в одном из самых больших клубов и получаю удовольствие от этого. Командой руководит лучший в мире тренер, победитель по своей природе. Немногие могут похвастаться тем, что играли за «Манчестер Юнайтед», - рассказал Ибрагимович.
Напомним, Златан Ибрагимович стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года.
В текущем сезоне швед забил 15 мячей в матчах АПЛ.